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    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва

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    Віталій&nbsp;Кличко провів нараду щодо територіальної оборони столиці - Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва
    Віталій Кличко провів нараду щодо територіальної оборони столиці
    фото: КМДА

    Від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні

    Мер Києва Віталій Кличко провів нараду із заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Під час наради учасники обговорили дії міських служб за різних варіантів розвитку ситуації та координацію всіх структур і підрозділів в умовах безпекових загроз. Віталій Кличко зауважив, що від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні.

    «Заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів», – сказав Віталій Кличко.

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    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва
    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва
    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва
    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва
    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва

    Мер також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста, яких нині у Києві понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

    За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

    Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває. Днями столичні резервісти та офіцери відпрацьовували завдання з розгортання та несення служби на блокпостах та їх оборони, а також з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога.

    Також нагадаємо, що 29 грудня в Києві не будуть вмикатися електричні сирени під час перевірки готовності територіальної системи оповіщення. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» сказав заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко.

    Він зазначив, що 29 грудня – це дата закінчення підготовчих заходів щодо територіальної оборони.

    Як відомо, столична влада готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту. У столиці налічується майже 5 тисяч укриттів. У разі атаки буде попереджувальна сирена.

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    Теги: Росія Віталій Кличко Київ війна агресія Андрій Крищенко мер військові навчання КМДА столиця
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    Триває набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва