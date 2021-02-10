На Одещину знову повертається холодна зима

На вихідних температура буде 8-9 градусів морозу вдень

Похолодання буде супроводжуватися штормовим вітром

Погода в Одеському регіоні не перестає дивувати капризами.

Вже з п'ятниці, 12 лютого, температура повітря різко впаде.

Падіння температури обіцяє бути дійсно різким: близько півночі 12 лютого всього за кілька годин вона знизиться з 8 градусів тепла до 4 градусів морозу.

Супроводжуватися похолодання буде штормовим вітром, швидкість якого в поривах може перевищувати 20 метрів в секунду. Також в ніч на 12 лютого очікується невеликий сніг, який може призвести до ожеледицею в умовах різкого перепаду температур.

Вдень 12 лютого очікується 7-8 градусів нижче нуля, в ніч на 13 лютого – 8-9 градусів морозу.

На вихідних температура складе 8-9 градусів морозу вдень і до -11 вночі.

А на наступному тижі буде ще холодніше: 11, 12 і навіть 16 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, у ДСНС попередили про ожеледицю та можливі перебої зі світлом.