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    На Одещину знову повертається холодна зима

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    На вихідних температура буде 8-9 градусів морозу вдень&nbsp; - На Одещину знову повертається холодна зима
    На вихідних температура буде 8-9 градусів морозу вдень 
    фото: з відкритих джерел

    Похолодання буде супроводжуватися штормовим вітром

    Погода в Одеському регіоні не перестає дивувати капризами.

    Вже з п'ятниці, 12 лютого, температура повітря різко впаде.

    Падіння температури обіцяє бути дійсно різким: близько півночі 12 лютого всього за кілька годин вона знизиться з 8 градусів тепла до 4 градусів морозу.

    Супроводжуватися похолодання буде штормовим вітром, швидкість якого в поривах може перевищувати 20 метрів в секунду. Також в ніч на 12 лютого очікується невеликий сніг, який може призвести до ожеледицею в умовах різкого перепаду температур.

    Вдень 12 лютого очікується 7-8 градусів нижче нуля, в ніч на 13 лютого – 8-9 градусів морозу.

    На вихідних температура складе 8-9 градусів морозу вдень і до -11 вночі.

    А на наступному тижі буде ще холодніше: 11, 12 і навіть 16 градусів нижче нуля.

    Нагадаємо, у ДСНС попередили про ожеледицю та можливі перебої зі світлом.

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    Теги: прогноз погоди Одеса снігопад
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