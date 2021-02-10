  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Завтра в Україні погода буде дуже складною. До чого готуватися

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Буде льодяний дощ, ожеледиця та рвучкий вітер - Завтра в Україні погода буде дуже складною. До чого готуватися
    Буде льодяний дощ, ожеледиця та рвучкий вітер
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві 11 лютого очікується сніг та мокрий сніг

    У четвер, 11 лютого, південний циклон Volker знову ускладнить погоду в більшості областей України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За словами Діденко, в Україні будуть сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, рвучкий вітер.

    На Донеччині, Запоріжжі, у Криму, у більшості районів Херсонщини буде без істотних опадів, максимум невеликі.

    Фаза опадів залежатиме від температури повітря. 11 лютого очікується протягом дня -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, у Криму до +12+14 градусів.

    У Києві завтра очікується сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Вночі -7-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

    «12-го лютого циклон Volker ще погуляє в Україні, а 13-го лютого атмосфера на його місце призначить сильні морози – до нас прийде істотне похолодання», – сказала Діденко.

    Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що найхолодніше буде після 15 лютогоНа півночі та заході позначки термометрів опускатимуться до -18°С, місцями до -24°С.

    Через негоду в Україні йдуть під воду населені пункти та автівки, люди не можуть вийти з під’їздів, також частіше потрапляють у ДТП.

    У Ковелі мер Ігор Чайка вийшов на допомогу комунальникам, щоби швидше розчистити місто від снігу. Мер Львова Андрій Садовий також розчищав сніг у місті

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies