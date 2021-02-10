Завтра в Україні погода буде дуже складною. До чого готуватися

Буде льодяний дощ, ожеледиця та рвучкий вітер

У Києві 11 лютого очікується сніг та мокрий сніг

У четвер, 11 лютого, південний циклон Volker знову ускладнить погоду в більшості областей України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Діденко, в Україні будуть сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, рвучкий вітер.

На Донеччині, Запоріжжі, у Криму, у більшості районів Херсонщини буде без істотних опадів, максимум невеликі.

Фаза опадів залежатиме від температури повітря. 11 лютого очікується протягом дня -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, у Криму до +12+14 градусів.

У Києві завтра очікується сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Вночі -7-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

«12-го лютого циклон Volker ще погуляє в Україні, а 13-го лютого атмосфера на його місце призначить сильні морози – до нас прийде істотне похолодання», – сказала Діденко.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що найхолодніше буде після 15 лютого. На півночі та заході позначки термометрів опускатимуться до -18°С, місцями до -24°С.

Через негоду в Україні йдуть під воду населені пункти та автівки, люди не можуть вийти з під’їздів, також частіше потрапляють у ДТП.

У Ковелі мер Ігор Чайка вийшов на допомогу комунальникам, щоби швидше розчистити місто від снігу. Мер Львова Андрій Садовий також розчищав сніг у місті.