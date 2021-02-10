На Львівщині до прибирання снігу залучили коня (відео)

За креативність комунальника жителі міста пропонують виписати йому премію

У Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани і в такий спосіб чистив доріжки. Відповідне відео опублікували в YouTube.

На відео видно, як чоловік катається по місту Броди. Він прикріпив до саней дошку, яка загрібає сніг. За креативність комунальника жителі міста пропонують виписати йому премію.

Нагадаємо, в Рівному комунальнику стало зле під час розчищення снігу. Працівник йшов вулицею з лопатою в руках і раптово впав. Повз нього пройшла група людей, однак ніхто не поцікавився станом здоров’я чоловіка.

У середу, 10 лютого, Україну знов засипле снігом. На Львівщині йде значний мокрий сніг. У центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

Також в Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом.