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    На Львівщині до прибирання снігу залучили коня (відео)

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    На Львівщині 10 лютого йде&nbsp;значний мокрий сніг - На Львівщині до прибирання снігу залучили коня (відео)
    На Львівщині 10 лютого йде значний мокрий сніг
    Скріншот фото: відео Map'яни Літвін

    За креативність комунальника жителі міста пропонують виписати йому премію

    У Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани і в такий спосіб чистив доріжки. Відповідне відео опублікували в YouTube.

    На відео видно, як чоловік катається по місту Броди. Він прикріпив до саней дошку, яка загрібає сніг. За креативність комунальника жителі міста пропонують виписати йому премію.

    Нагадаємо, в Рівному комунальнику стало зле під час розчищення снігу. Працівник йшов вулицею з лопатою в руках і раптово впав. Повз нього пройшла група людей, однак ніхто не поцікавився станом здоров’я чоловіка.

    У середу, 10 лютого, Україну знов засипле снігом. На Львівщині йде значний мокрий сніг. У центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

    Також в Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом. 

    Теги: Львівщина снігопад негода
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