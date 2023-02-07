Внаслідок землетрусу у Туреччині, ймовірно, загинули українці

Ніколенко повідомив, що загалом дипломати розшукали 38 громадян України

Унаслідок землетрусів у Туреччині могли загинути двоє громадян України, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих», – написав він.

Також відомо про чотирьох постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, але загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом та харчами.

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Ніколенко повідомив, що загалом дипломати розшукали 38 громадян. Вони також взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які ще не вийшли на зв'язок.

Окрім цього, МЗС готується відправити українських консулів у Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха як тільки дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

Консули будуть координувати на місці допомогу українцям, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотньому шляху посольство хоче вивезти своїм автотранспортом тих українців, які захочуть переїхати в інші регіони Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

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У понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.