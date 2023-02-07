Землетрус у Туреччині: Ердоган оголосив надзвичайний стан у постраждалих провінціях

Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 3549

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від землетрусу. Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu.

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«Ми зіткнулися з одним із найбільших лих не лише в історії Туреччини, а й в історії регіону та світу», – заявив президент Туреччини.

Ердоган також повідомив, що кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 3549, постраждали понад 22 тис. осіб.

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Президент заявив, що до постраждалих районів відправлено 54 тис. наметів, 102 тис. ліжок. Наразі понад 53 тис. рятувальників працюють у зоні землетрусу, завдяки їхнім зусиллям з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тис. людей.

Він також додав, що на першому етапі надання екстреної допомоги було виділено 100 млрд лір (близько $5,3 млрд).

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.