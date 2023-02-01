Туреччина ветуватиме вступ Швеції до НАТО: озвучено причини
Президент Туреччини Реджеп Ердоган готовий блокувати членство Швеції в НАТО. Водночас Туреччина готова дати «зелене світло» Фінляндії, заявив президент країни, виступаючи у парламенті. Про це пише видання Huberler.
Ердоган порадив владі Швеції не витрачати час на погодження вступу до НАТО.
«Швеції не слід гаяти час. Доти, доки ви дозволятимете спалювати наше священне писання – Коран, рвати його, і при цьому ваші правоохоронці не втручатимуться, ми не скажемо «так» вашому вступу в НАТО», – додав президент Туреччини.
Раніше у партії президента Туреччини Ердогана категорично заперечили можливість виходу Анкари з НАТО
Нагадаємо, Швеція бажає якнайшвидше відновити діалог із Туреччиною щодо заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО. Про це заявляв прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Втім, Росія могла бути причетна до акції ультраправого активіста Расмуса Палудана зі спалення Корану в Швеції, через яку Туреччина заявила, що не схвалить заявку країни в НАТО.
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