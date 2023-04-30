Водій маршрутки на Рівненщині образив військового: реакція місцевої влади

Водія маршрутки звільнили та видали повістку

На Рівненщині водія маршруту Селець – Дубровиця – Рівне пасажирка Людмила Главацька звинуватила у публічному приниженні військового. Про це вона написала у своєму фейсбуці.

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За її словами, військовослужбовець попросив водія пройти до маршрутки і пізніше передати гроші, бо в той момент йому було незручно. У відповідь на це водій нагрубив воїну.

«Зайшов і попросив у водія: «Я пройду, а гроші передам, бо зараз не в змозі дістати». І що ви думаєте, водій грубим, нахабним голосом сказав: «Ні, давай зараз, я вам не довіряю». Військовий тихенько поставив свої пакети, зняв рюкзак, дістав гроші, заплатив і тихенько сів на задніх місцях у маршрутці. Привернули увагу сльози, які бігли у захисника по щоках майже без перестанку аж до Дубровиці», – написала Людмила Главацька.

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За словами жінки, військовий пізніше розповів, що він повертається додому після другого поранення.

«При виході військовий таки підійшов і сказав: «Мені не обідно за себе, але може ти трошки ввічливіше стався до військових». На що знову отримав гримливою мовою: «Ти мені не тикай, бо зараз як тикну», – йдеться у повідомленні жінки.

Маршрутка, у якій стався інцидент фото: фейсбук Людмили Главацької

Реакція місцевої влади

Начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра повідомив, що мав розмову з перевізником. Про це повідомляє Суспільне.

«Ми дійшли висновку, що цей водій безапеляційно має бути звільнений. У нього репутація не з кращих. Перевізникам характеристика з даними і рекомендаціями не допускати його до роботи теж надана», – заявив Федір Мисюра.

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Водію також вручили повістку представники військкомату.

«Даному громадянинові дійсно вручено повістку. Він прийшов до Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП для уточнення облікових даних. Наступний крок – проходження медичного огляду, і за результатами цього огляду буде вирішено, чи дозволяє стан здоров’я його мобілізувати», – розповіла речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.