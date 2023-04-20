Стоматологиню, яка лупцювала дітей, звільнено від кримінальної відповідальності

У 2021 році лікарка-стоматологиня Інна Кравчук шарпала, лупцювала дітей та била їх головою об кушетку

Суд закрив звільнив від кримінальної відповідальності рівненську стоматологиню Інну Кравчук, підставою стало закінчення строків давності. Про це йдеться в рішенні від 5 квітня, яке оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових розслідувань, повідомляє Суспільне.

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Як ідеться в судовому рішенні, слідство встановило чотири епізоди протиправної діяльності лікарки у двох клініках в 2020 та 2021 роках. Обвинувачення ґрунтувалось на тому, що стоматологиня в деяких випадках застосовувала фізичну силу до пацієнтів, чим спричиняла «побоювання за свою безпеку, емоційну невпевненість, нездатність захистити себе та психологічні страждання». В одному із випадків, за даними правоохоронців, завдала дитині легких тілесних ушкоджень, стиснувши шию та щипаючи плечі, що призвело до крововиливів.

Під час розгляду справи у суді і адвокат, і обвинувачена клопотали про закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності кримінальних проступків. Не заперечували проти цього і присутні на суді представники потерпілих. Також не був проти й прокурор, пояснивши, що від моменту вчинення проступків минуло більше двох років. Крім того, потерпілі не заявляли цивільних позовів.

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У підсумку суд закрив провадження та звільнив лікарку від кримінальної відповідальності.

Якби лікарку визнали винною, покарання за інкримінованими проступками передбачало штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 850 грн, або ж громадські роботи до 200 годин. Крім того, санкція статті передбачає і виправні роботи на строк до одного року.

Коментувати цю справу стоматологиня неодноразово відмовлялась.

Нагадаємо, що в 2021 році в Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби, та б'є об крісло головою маленького хлопчика. Після цього неодноразово було помічено, що стоматологиня продовжує працювати.