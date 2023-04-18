В Ірані зробили безпілотник для боротьби з підводними човнами

Ці безпілотники вже стоять на озброєнні Ірану

ВМС Ірану створили безпілотний літальний апарат (БПЛА), який може виявляти ворожі підводні човни та кораблі та знищувати їх, заявив у вівторок агентству Tasnim командувач ВМС, віце-адмірал Шахрам Ірані.

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«Ми використовуємо сонари та інше обладнання на дронах з метою виявлення підводні човни», – сказав він. Він додав, що ці безпілотники вже стоять на озброєнні, але не став наводити технічні подробиці цієї зброї.

Tasnim нагадує, що в листопаді 2022 року керівник Ісламської республіки Іран аятола Алі Хаменеї на зустрічі з командирами ВМС вказав їм на необхідність зберігати присутність іранських кораблів у міжнародних водах, нарощувати їх бойові можливості, а також продовжувати діяти у віддалених діях.

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У вівторок в Ірані на параді на честь Дня армії зокрема показали безліч розроблених у країні безпілотників. Серед них продемонстрували дрон "Мохаджер-6", який здатний нести керовані авіаційні бомби та сучасне розвідувальне обладнання та перший іранський широкофюзеляжний бойовий безпілотний літальний апарат "Каман-22", дальність польоту якого становить близько 3 тис. км.

Нагадаємо, нещодавно Іран запустив нову протитанкову керовану ракету. Ракетою Sadid-365 яку простестували нещодавно в Ірані можна завдавати ударів на відстані до 8 км, та вражати різні типи бронетехніки.