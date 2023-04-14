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Львівський суд виніс вирок «ухилянту», який проігнорував повістку у військкомат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Львівський суд виніс вирок «ухилянту», який проігнорував повістку у військкомат
У вересні 2022 року чоловік отримав повістку до Галицько-Франківського об’єднаного центру комплектування
фото з відкритих джерел

У суді львів’янин визнав свою провину

Львів’янин, який отримав повістку, але не прийшов у військкомат та ухилився від призову, отримав вирок. Про це пише zaxid.net

Франківський районний суд Львова звільнив чоловіка від відбування трьох років ув’язнення з встановленням річного іспитового терміну.

Як вказано у вироку, у вересні 2022 року чоловік отримав повістку до Галицько-Франківського об’єднаного центру комплектування, він пройшов медкомісію, був придатним до військової служби. Йому вручили ще одну повістку та хотіли відправити до військової частини для проходження служби, але чоловік ухилився від призову та не з’явився у військкомат.

У суді львів’янин визнав свою провину. Він пояснив, що не прийшов у військкомат, боячись брати участь у бойових діях без відповідної підготовки. Свій страх пояснив попереднім невдалим досвідом проходження строкової військової служби у військовій частині Державної спеціальної служби транспорту, під час якої не набув військових навичок через постійні залучення військових до безкоштовних робіт на цивільних об’єктах, де вони різали поролон, укладали бетон тощо.

Нагадаємо, нардеп та член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський анонсував законопроєкт про реєстр «ухилянтів». У Верховній Раді документ ще не зареєстрований, бо нардеп доробляє деталі законодавчої ініціативи. 

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Теги: парад чоловік кордон вирок реєстр Федір Веніславський Львів війна

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