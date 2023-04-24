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НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 грн: що варто знати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 грн: що варто знати
Нові купюри перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу
фото: пресслужба НБУ

Купюри з'являться вже з 25 квітня 

Національний банк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 гривень. Гроші зразка 2015 з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску з'являться вже з 25 квітня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як зазначається, нові купюри перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У НБУ нагадали, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містять рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

Раніше повідомлялося, що до 10 найкращих монет світу увійшли дві українські пам’ятні монети за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року», вони здобули перемогу у номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року».

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Теги: Національний банк гроші НБУ

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