НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 грн: що варто знати

Нові купюри перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу

Купюри з'являться вже з 25 квітня

Національний банк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 гривень. Гроші зразка 2015 з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску з'являться вже з 25 квітня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Як зазначається, нові купюри перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У НБУ нагадали, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містять рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

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