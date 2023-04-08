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Суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями
Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися, зауважив суд
фото: depositphotos.com

Феміда вважає, що у ЗСУ є посади, які не порушують божої заповіді «не вбий»

Івано-Франківський міський суд наголосив, що у Збройних силах України є значна кількість професій та посад, що не пов`язані з безпосередньою участю у бойових діях та перебування на яких не суперечить заповіді «не вбий». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 6 квітня.

Розглядаючи справу військовозобов’язаного, який відмовився воювати, бо вважає це порушенням Слова Божого та Божих заповідей, Феміда зауважила: у документах із призову обвинуваченого вказаний код спеціальності, що передбачає ремонт і зберігання бронетанкової, інженерної, інженерно-аеродромної, повітряно-десантної техніки та озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

Суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями фото 1
дані судового реєстру

«Отже, фактично мобілізація обвинуваченого за призовом здійснюється за спеціальністю, що передбачає ремонт техніки, а не безпосереднє ураження живої сили противника», – сказано у вироку.

Окремо Феміда звернула увагу на слова свідка захисту. Чоловік повідомив, що обвинувачений відмовився від мобілізації з релігійних переконань, оскільки вбивати людей є гріхом. Однак Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися, зауважив суд.

У підсумку військовозобов’язаного було визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він отримав рік позбавлення волі.

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Теги: мобілізація війна #stoprussia вирок релігія

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