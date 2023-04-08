Суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями

Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися, зауважив суд

Феміда вважає, що у ЗСУ є посади, які не порушують божої заповіді «не вбий»

Івано-Франківський міський суд наголосив, що у Збройних силах України є значна кількість професій та посад, що не пов`язані з безпосередньою участю у бойових діях та перебування на яких не суперечить заповіді «не вбий». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 6 квітня.

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Розглядаючи справу військовозобов’язаного, який відмовився воювати, бо вважає це порушенням Слова Божого та Божих заповідей, Феміда зауважила: у документах із призову обвинуваченого вказаний код спеціальності, що передбачає ремонт і зберігання бронетанкової, інженерної, інженерно-аеродромної, повітряно-десантної техніки та озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

дані судового реєстру

«Отже, фактично мобілізація обвинуваченого за призовом здійснюється за спеціальністю, що передбачає ремонт техніки, а не безпосереднє ураження живої сили противника», – сказано у вироку.

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Окремо Феміда звернула увагу на слова свідка захисту. Чоловік повідомив, що обвинувачений відмовився від мобілізації з релігійних переконань, оскільки вбивати людей є гріхом. Однак Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися, зауважив суд.

У підсумку військовозобов’язаного було визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він отримав рік позбавлення волі.