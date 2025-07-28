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«Вони такої війни не бачили». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, які пільги є в іноземних бійців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Вони такої війни не бачили». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, які пільги є в іноземних бійців
Зараз жінки-іноземці є лише в медичному підрозділі Другого легіону
фото: Другий інтернаціональний легіон

Єдина відмінність від військового-громадянина України іноземець може розірвати контракт із ЗСУ через пів року

Командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про особливості служби іноземних бійців в Україні та причини, чому дехто з них не витримує інтенсивності бойових дій. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Олександр Якимович зазначив, що єдина суттєва відмінність між іноземним військовим та громадянином України полягає в тому, що іноземець має право розірвати контракт із ЗСУ через шість місяців служби.

Щодо обмежень для охочих приєднатися до Інтернаціонального легіону, за словами командира, їх практично немає. За його словами гендерних обмежень немає, і жінки також служать у батальйоні, хоча наразі переважно на медичних посадах. Він згадав, що раніше були й жінки-піхотинці, зокрема, дві поліцейські з Колумбії, але вони «не витримали – пішли на інші посади, інші завдання». Якимович підкреслив, що питання не в гендері, а в індивідуальних якостях людини.

Вікові обмеження для іноземців такі ж, як і для українців – до 60 років. Командир підтвердив, що в легіоні служать іноземці «передпенсійного віку», які часто виявляються «значно вправнішими та вмотивованішими, ніж молоді». Це особливо стосується тих, хто має досвід інших воєн, таких як в Афганістані чи Іраку, і вони успішно служать у піхоті.

На запитання, чи багато іноземців розривають контракти через пів року, Олександр Якимович відповів ствердно.

«Такі люди є. Навіть є військові за професією, які не витримують, адже такої війни, як тут, з такою інтенсивністю, з такими бойовими діями вони ніколи не бачили. Таких воєн не було у світі з часів Другої світової», – наголосив командир. Він навів приклад Часового Яру та Покровська, де пересування на один кілометр може зайняти добу, оскільки неможливо під'їхати на машині через ворожий обстріл та FPV-дрони. Бійцям доводиться долати 5 км пішки, скритно, несучи на собі боєкомплект, воду, їжу та зброю.

«Це складно, і не всі на таке здатні. Але коли правильна підготовка, коли людина знає, як діяти, куди сховатися, як пересуватися, то вона менше боїться, її дії успішніші», – додав Якимович. Він підтвердив, що певний відсоток іноземців, які прибули в Україну, «побули тут, повоювали і сказали: ні-ні, це не моє, і через пів року повернулися додому». Раніше, ніж за шість місяців, контракт розірвати не можна.

Нагадаємо, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.

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Теги: війна іноземці військові Україна

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