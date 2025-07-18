РФ атакувала Кам'янський район: є загиблі, пошкоджено кілька адмінбудівель

У Кам’янському районі понівечено кілька адмінбудівель, школу, п'ять приватних будинків, господарську споруду, чотири магазини, інфраструктуру

Російська терористична армія атакувала Кам’янський район. Внаслідок чого 12 людей постраждали, двоє осіб загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровського ОВА Сергія Лисака.

За даними ОВА, у Кам’янському районі понівечено кілька адмінбудівель, школу, п'ять приватних будинків, господарську споруду, чотири магазини, інфраструктуру. Також дев'ять машин пошкоджені, чотири – знищені.

Нікопольщина постраждала від атаки РФ

Лисак наголосив, що під атакою БпЛА був і Павлоградський район. Там поранення отримав чоловік. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували.

РФ вдарила артилерією по Нікопольщині фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, вибухи лунали на Нікопольщині. Туди агресор спрямував безпілотники, бив артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.

По Межівській громаді Синельниківського району противник влучив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок. Вогонь загасили.

Нагадаємо, увечері, 16 липня, в Нікополі внаслідок ворожого удару FPV-дроном спалахнула пожежа – загорівся вантажний автомобіль.