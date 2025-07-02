Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа
Вільнюс має намір обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа рішення про призупинення поставок деяких видів озброєння в Україну
фото: Elta

Литва обговорить зі США призупинення поставок зброї в Україну на тлі заяви Білого дому

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс має намір обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа рішення про призупинення поставок деяких видів озброєння в Україну. Ця заява пролунала у середу, 2 липня 2025 року, після оголошення Білого дому про припинення поставок важливих партій зброї, раніше обіцяних адміністрацією Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«Ми не отримали жодних додаткових сигналів від нової адміністрації про те, що вони мають намір надати додаткову підтримку. Та підтримка, яка надається, надзвичайно важлива, і ми продовжимо вести переговори зі США про деякі системи озброєння, певні ресурси, які дійсно потрібні Україні в плані протиповітряної оборони, ракет систем ППО, але також і про деякі інші сфери», – заявив Будріс.

Литва підтверджує свою підтримку України, запевняючи, що «Литва підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну та закликатиме до цього інших, тому що це справедливо, значуще з погляду інтересів і загалом з погляду моралі, і з усіх інших підстав». Міністр також наголосив, що Литва зобов'язалася підтримувати Україну протягом наступних десяти років і закликатиме до цього інші країни-партнери по ЄС на наступному засіданні Ради у закордонних справах.

Будріс зазначив, що навіть якщо США не відновлять призупинені поставки зброї, інші країни НАТО нададуть суттєву підтримку. Він підкреслив, що без урахування США країни НАТО в сукупності планують виділити цього року €35 млрд, що майже відповідає сумі у €40 млрд, яку зобов'язалися виділити разом зі США на саміті у Вашингтоні рік тому.

Призупинення поставок боєприпасів та іншої військової допомоги, включно із системами ППО, ймовірно, стане ударом для України, яка щосили намагається протистояти одній із найбільших російських ракетних і безпілотних атак за всю війну. У середу Київ заявив, що намагається отримати від Вашингтона конкретну інформацію щодо заяви Білого дому.

«Ми прояснюємо ситуацію. Думаю, все проясниться найближчими днями», – заявив журналістам помічник президента України Дмитро Литвин після того, як Київ викликав американського дипломата та наголосив йому на «критичній важливості» американських військових поставок для захисту від російського вторгнення.

Нагадаємо, наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Читайте також:

Теги: Литва Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
Сьогодні, 17:44
Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану
Сенат США підтримав Трампа у питанні військової політики щодо Ірану
28 червня, 07:15
Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка
Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим
22 червня, 15:59
Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис.
«Сталінка» за $200 тис. Пенсіонерка купила квартиру у родини головного митника – розслідування
18 червня, 16:51
Заворушення у Лос-Анджелесі
Протести в Лос-Анджелесі: католицька церква зробила заяву
13 червня, 09:01
Обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш комплексну угоду щодо послаблення торговельної напруженості
Торговельна угода між США та Китаєм укладена – Трамп
11 червня, 19:02
За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп
За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп
4 червня, 21:04
Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа досягла великого прогресу щодо врегулювання російсько-української війни
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
3 червня, 21:45
Американський та китайський лідери намагатимуться владнати торговельні конфлікти
Білий дім анонсував розмову Трампа і Сі Цзіньпіна
3 червня, 08:39

Політика

Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа
Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа
Рютте висміяв Лаврова, який напророкував «крах» НАТО
Рютте висміяв Лаврова, який напророкував «крах» НАТО
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»
Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»
Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN
Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN
Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ
Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
221K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
75K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
9767
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі
9158
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua