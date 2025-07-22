Як діяти у разі війни? Польща готує громадян

Інструктор армії демонструє методи медичної допомоги під час тренування для цивільного населення

Брошура, яка буде опублікована в Інтернеті у вересні польською мовою, пізніше буде перекладена англійською та українською мовами

Міністерство внутрішніх справ Польщі завершує підготовку вказівок для громадян, як діяти у разі війни чи стихійного лиха. Про це повідомив заступник директора департаменту цивільного захисту та кризового управління Польщі Роберт Клоновський, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Клоновського, 40-сторінкова брошура під назвою «Посібник з безпеки» міститиме поради, наприклад, про те, як дістати питну воду, що робити у разі авіаударів або відключення електроенергії.

Мета брошури – посилити національну стійкість в умовах підвищеної регіональної нестабільності, зокрема війни в Україні, наголосив представник польського МВС.

«Війни не виграються на передовій. Приклад України це дуже чітко демонструє», – вважає Клоновський.

Брошура, яка буде опублікована в Інтернеті у вересні польською мовою, пізніше буде перекладена англійською та українською мовами. Також планується випустити версію шрифтом Брайля та для дітей.

Міністерство внутрішніх справ Польщі планує роздати друковані екземпляри брошури всім 14 мільйонам домогосподарств у країні.

Польща викличе понад 200 тис. громадян на ВЛК. У Польщі з 2 лютого по 30 квітня 2026 року триватиме масштабна військова кваліфікація: на ВЛК обов’язково викличуть близько 235 тис. людей, серед яких як чоловіки, так і жінки.

До слова, Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам країни утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації.