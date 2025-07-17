Роспропаганда поширила відео «втечі від ТЦК», яке виявилося рейдом на шахраїв

На відео зафіксовано рейд на шахрайський кол-центр, який відбувся 8 липня у Києві

Роспропаганда вкотре свідомо вириває кадри з контексту, аби створити хибне враження масового невдоволення мобілізацією в Україні

Російські пропагандисти активно поширюють відеозапис із Києва, стверджуючи, що на ньому кілька чоловіків нібито рятуються втечею через балкон від працівників ТЦК. Проте Центр протидії дезінформації спростовує цю інформацію, заявляючи, що відео не має жодного стосунку до мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Центру.

Як повідомили у Центрі, насправді на відео зафіксовано рейд на шахрайський кол-центр, який відбувся 8 липня у Києві. Цей інцидент, за результатами верифікації, не пов'язаний з діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Роспропаганда поширює фейк про втечу українців від мобілізації через балконне вікно в ТЦК фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації наголошує, що російська пропаганда вкотре свідомо вириває кадри з контексту, аби створити хибне враження масового невдоволення мобілізацією в Україні. Метою таких дій є посіяти недовіру до українських військових структур та спровокувати панічні настрої серед населення.

Нагадаємо, в Україні продовжуються заходи загальної мобілізації. Військовий адвокат Дар’я Соларьова наголосила: здійснювати фото- і відеофіксацію врученні повісток можуть тільки уповноважені представники ТЦК, які призначені наказом керівника ТЦК.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного, який за $5,9 тис. «допомагав» військовозобов’язаним оновити дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки без їх особистої участі.