Нардеп порівняв свою роботу у Раді із захистом країни і втрапив у скандал

Гурін заявив, що у ветеранів не має бути жодних пільг

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін обурив українців кількома суперечливими заявами. Спершу він запропонував переглянути підхід до соціальної підтримки для ветеранів, а пізніше порівняв свою роботу у Верховній Раді із перебуванням у війську. Як інформує «Главком», відповідні дописи Гурін опублікував на своїй сторінці в Х.

Свій допис Гурін почав зі слів: «У ветеранів не має бути жодних «пільг». Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка».

Водночас він зауважив, що натомість військові мають отримувати виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на лінії бойового зіткнення, компенсацію відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітацію, протезування, допомогу в пошуку роботи.

«Соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує, поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі «статусом УБД», які провели на ЛБЗ два дні», – зазначив депутат.

За його словами, соцдопомога потрібна для того, щоб людина «встала на ноги й перестала її потребувати», і такий підхід є в «цивілізованих країнах».

У коментарях під цим дописом і в інших соцмережах військові та ветерани реагували на заяву Гуріна: хтось обурювався, хтось залишав свої думки про наявні проблеми з соцпідтримкою.

У відповідь на це Гурін знову підкреслив, що не виступає проти соціальної допомоги. Згодом він навіть написав, що у Х поспілкувався з військовими й ветеранами, щоб почути їхній запит на соцпідтримку.

Разом із тим у мережі обурювалися ще одному допису Гуріна, в якому він заявляв: «Те, що захист Батьківщини – обовʼязок, записано в Конституції. У мене інша присяга, я так само служу народу України».

Згодом він перепросив, зазначивши, що до цього «написав х*йню».

«Я так само даю присягу і так само служу народу України, як держслужбовці й судді, але всі ми служимо, не так само, як військові – вони ризикують найдорожчим, життям, за нашу можливість мирно жити, ми всі у них в боргу», – написав депутат.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму.

У коментарях до публікації користувачі підтримують Гончаренка та жартома пропонують варіанти для форми ТЦК – латексну, блакитну, або ж кольорів веселки. Однак є й чимало таких, хто зауважує – такі зміни ніяк не допоможуть, лише створять розкол у суспільстві. Розкритикували задум Олексія Гончаренка і військові. Так, офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що депутат «працює на Путіна та його пропаганду».

На заяви Гончаренка відреагували його соратники в партії «Європейська Солідарність».

Раніше спікер парламенту Стефанчук заявив, що шокований поведінкою нардепа Гончаренка.