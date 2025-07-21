Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Вжиті заходи мають превентивний характер

Польща та країни-союзники підняли в повітря винищувачі через масову атаку РФ на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Увага, в ніч з 20 на 21 липня 2025 року дальня авіація РФ вкотре здійснює масований ракетний обстріл території України. У відповідь на цю агресивну діяльність та з турботи про безпеку Республіки Польща було негайно розпочато всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору. Розпочалися операції польської та союзницької авіації, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан найвищої готовності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вжиті заходи мають превентивний характер і служать для забезпечення безпеки громадян і захисту кордонів країни – особливо в районах, прилеглих до зони підвищеного ризику. Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.