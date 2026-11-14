Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
У Раді зареєстровано законопроєкт №16210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення оборонних заходів»
фото: Михайло Федоров/Telegram

Храпчинський стверджує, що питання безперешкодного розміщення засобів РЕБ тепер стало особливо нагальним

Російські війська змінили тактику повітряних атак, використовуючи ударні та розвідувальні дрони на надмалих висотах, повітряні ретранслятори й цивільні мережі зв’язку. Через це звичні способи розміщення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) уже не забезпечують необхідного захисту. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «На вашому будинку стоятиме РЕБ! Деталі законопроєкту, який спровокував переполох».

Директор з розвитку оборонного підприємства, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, що питання безперешкодного розміщення засобів РЕБ стало особливо нагальним через радикальну зміну архітектури ворожих повітряних атак.

«Противник давно відійшов від прямолінійних прольотів на середніх висотах за базовою супутниковою навігацією. Зараз ми маємо справу зі складним комбінованим інструментарієм: захід ударних та розвідувальних дронів на надмалих висотах у складках рельєфу й щільній міській забудові, використання цивільних LTE-мереж, повітряних ретрансляторів, динамічних mesh-мереж, де кожен борт виступає вузлом зв’язку, а також систем донаведення на фінальній ділянці», – пояснив експерт.

За словами фахівця, система протидії має переходити до щільної коміркової, мережецентричної архітектури, за якої численні вузли РЕБ забезпечуватимуть взаємне перекриття секторів і не залишатимуть «сліпих зон». «Державні чи комунальні об'єкти далеко не завжди збігаються з потрібною геометрією радіогоризонту. Точка має стояти там, де цього вимагає математика покриття, а не там, де чиновнику простіше підписати папірець», – додав він.

У матеріалі наголошується, що наразі розміщення засобів РЕБ на дахах будівель відбувається переважно за особистими домовленостями військового командування та військових адміністрацій із власниками бізнесу й головами ОСББ. Водночас цей механізм ускладнює процес, адже військовим потрібен лише невеликий простір на даху, доступ до електроживлення та каналу передачі даних, а не вся будівля. При цьому виникають питання щодо правових підстав розміщення обладнання, оплати електроенергії та відповідальності за можливі пошкодження під час монтажу. Через бюрократичні процедури та проблеми з доступом до технічних приміщень погодження іноді затягується на тижні.

Законопроєкт №16210 покликаний розв'язати ці проблеми, передбачивши швидкий безоплатний доступ до необхідних об'єктів без процедур землевідведення та укладання договорів оренди.

Однак експерт застеріг, що за стратегічним задумом документа криються вади поспішної підготовки. Якщо вони збережуться в законопроєкті, ініціатива ризикує забуксувати. А замість робочого інструмента для Сил оборони з’явиться чергова колізія між військовими, громадами та контролюючими органами.

Зокрема, Храпчинський звернув увагу на пропозицію оснащувати точки «резервними генераторами електроживлення»: «Жодна пожежна інспекція і здоровий глузд не дозволять поставити бензиновий чи дизельний генератор на технічному поверсі житлової висотки ОСББ – там ставляться інверторні системи накопичення енергії та акумуляторні шафи. Якщо в законопроєкті не замінити слово «генератори» на «системи резервного та безперебійного живлення», міста не зможуть легально закуповувати акумуляторні станції для цих вузлів (формально закон дозволить витрачати гроші лише на генератори – «Главком»)».

Також експерта здивувало, що законодавці зосередились виключно на РЕБ та РЕР та оминули увагою малогабаритні радіолокаційні станції та оптико-акустичні комплекси. Він стверджує, що ефективний низьковисотний контур ППО неможливий без тактичних радарів малого радіуса дії та оптичних сенсорів супроводження, яким потрібні ті самі панівні висоти, живлення й оптика.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №16210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення оборонних заходів». Згідно з ним на час дії воєнного стану пропонується дозволити військовим оперативно встановлювати засоби радіоелектронної боротьби на приватних земельних ділянках та об’єктах нерухомості навіть без згоди їхніх власників. 

Читайте також:

Теги: війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді розділяє Київ і Москву: підсумки Абу-Дабі
Що насправді розділяє Київ і Москву: підсумки Абу-Дабі
Вчора, 12:02
Над місцем удару здіймається дим
Окупанти атакували приватний сектор Запоріжжя: є поранена
12 листопада, 13:55
Руслан Ганущак після початку війни продовжив працювати оператором і воєнним кореспондентом, а згодом долучився до лав 92-ї окремої механізованої бригади
Працював на телебаченні, а з початком війни став воєнкором. Згадаймо Руслана Ганущака
10 листопада, 09:00
Окупанти продовжують масовані атаки на українську енергетику
ЄС задіє механізм екстреної допомоги Україні після масованих російських обстрілів – Зеленський
9 листопада, 09:58
За словами Зеленського, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині
Президент відзвітував про складну ситуація зі світлом у деяких регіонах
31 жовтня, 12:14
Українські ракети вже застосовувалися для ударів вглиб країни-агресора
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
27 жовтня, 14:36
Путін уміло маніпулює Трампом
CNN: Трамп бачить мирну угоду, а Путін – перемогу для Росії у війні
23 жовтня, 00:11
Україні достатньо зробити перемогу Путіна та Трампа недосяжною
Як Україні зберегти власну гру і зірвати плани Трампа та Путіна
20 жовтня, 11:21
Томас Зольбах розповів про підтримку співпраці з українською оборонною промисловістю
Німецький посадовець анонсував спільні збройні заводи та назвав суперсилу України
19 жовтня, 19:43

Суспільство

Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора
Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора
РФ знайшла спосіб обходити РЕБ: чим небезпечні модернізовані «Іскандери»
РФ знайшла спосіб обходити РЕБ: чим небезпечні модернізовані «Іскандери»
Був барменом, а після мобілізації став оператором дронів. Згадаймо Віталія Севастьянова
Був барменом, а після мобілізації став оператором дронів. Згадаймо Віталія Севастьянова
РЕБ та РЕР на даху: чи стає житловий будинок мішенню для ворога? Авіаексперт розвіяв побоювання
РЕБ та РЕР на даху: чи стає житловий будинок мішенню для ворога? Авіаексперт розвіяв побоювання
Зеленський розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом на Київщині
Зеленський розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом на Київщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua