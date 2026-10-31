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Президент відзвітував про складну ситуація зі світлом у деяких регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент відзвітував про складну ситуація зі світлом у деяких регіонах
За словами Зеленського, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Зеленський: Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вчора ввечері російські шахеди вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині Росія атакувала й об'єкт газорозподілу», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що внаслідок російських ударів у регіонах України склалася складна ситуація з електропостачанням. За його словами, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині. Він додав, що ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням електропостачання.

«Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія вдарила по енергетичних обʼєктах на Дніпропетровщині. Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

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Теги: енергетика війна Володимир Зеленський відключення світла

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