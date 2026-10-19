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Німецький посадовець анонсував спільні збройні заводи та назвав суперсилу України

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Німецький посадовець анонсував спільні збройні заводи та назвав суперсилу України
Томас Зольбах розповів про підтримку співпраці з українською оборонною промисловістю
фото з відкритих джерел

Томас Зольбах підкреслив, що українські виробники вирізняються інноваційним потенціалом і здатністю швидко створювати нові технології

Німеччина має фінансові ресурси для співпраці з українською оборонною промисловістю та готова сприяти реалізації спільних проєктів. Про це заявив заступник генерального директора Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Томас Зольбах під час зустрічі делегацій німецького та українського оборонно-промислового комплексу, яку організувала NAUDI, передає «Главком».

«Завдяки змінам до нашої конституції ми маємо у своєму розпорядженні певні фінансові ресурси. Тому ми готові підтримувати вас (Україну, – «Главком») на національному рівні та сприяти постачанням за різними напрямами», – наголосив Зольбах.

За його словами, Україна та Німеччина мають різні сильні сторони, які можуть доповнювати одна одну. Українські виробники вирізняються інноваційним потенціалом і здатністю швидко створювати нові технології, тоді як німецька промисловість має можливості для масштабування виробництва.

Поглиблення промислової кооперації може передбачати не лише фінансування окремих розробок, а й створення спільних підприємств.

Зольбах зазначив, що спільні проєкти можуть забезпечити появу нових робочих місць у Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. 

Нагадаємо, що у травні 2026 року Україна та Німеччина домовилися про запуск програми Brave Germany, покликаної підтримувати українські та німецькі стартапи, які працюють у сферах безпілотних технологій, штучного інтелекту, лазерних систем, зв’язку та ракетних технологій.

Програма передбачає розвиток співпраці між компаніями двох країн у технологічних напрямах, важливих для оборони. Цей формат партнерства створює основу для обміну розробками та пошуку можливостей їх практичного застосування.

Президент Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський розповів, що головною перешкодою для запуску спільних оборонних виробництв України та Німеччини є українська бюрократія.

Голова Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK) Райнер Перау назвав головну перешкоду для оборонної співпраці з Україною.

Нагадаємо, українська компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецькою оборонною компанією MBDA. Їхній запуск планують найближчим часом.

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Теги: фінансування технології промисловість війна зброя Німеччина

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