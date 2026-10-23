CNN: Трамп бачить мирну угоду, а Путін – перемогу для Росії у війні

Будь-які поступи з боку США Росія сприймає не як привід для компромісу, а як свідчення успішності власної тиску

Якби російською державою керував Дональд Трамп, він прагнув би якнайшвидше завершити тривалу війну в Україні – можливо, навіть за добу. Про це пише CNN, передає «Главком».

На думку Трампа, припинення кровопролиття на передовій є логічним кроком, який до того ж відкрив би шлях до зняття санкцій, відновлення масштабної торгівлі та економічного зростання.

Проте керівник Кремля Володимир Путін діє за зовсім іншою логікою. Його не цікавлять ні людські життя, ні фінансові вигоди, а відмовлятися від власних агресивних цілей він не збирається. Саме це нерозуміння мотивації Москви робить зусилля Вашингтона марними, що яскраво продемонструвала нещодавно представлена переговорна ініціатива.

Під час переговорів у Санкт-Петербурзі спецпосланець Білого дому Стів Віткофф поінформував російське керівництво про мирні напрацювання та економічні стимули, обговорені раніше в Норвегії за участі представників США, Європи, НАТО та Президента України Володимира Зеленського. Попри висловлений Путіним інтерес, у Кремлі згодом відкрили, що ці пропозиції не мають жодної цінності для вирішення конфлікту. Москва й надалі наполягає на жорстких вимогах: повному контролі над Донбасом та можливості впливати на безпекову політику Києва.

Спроби американської адміністрації задобрити Кремль виявилися неефективними. Напередодні зустрічі Вашингтон скасував обмеження на експорт російського дизелю, намагаючись знизити ціни на пальне в США перед виборами, а також ініціював енергетичне затишшя, закликавши Україну припинити удари по російських НПЗ. Окрім цього, лунали заяви щодо зміни української влади та виникали паузи в передачі розвідувальних даних. Проте будь-які поступи з боку США Москва сприймає не як привід для компромісу, а як свідчення успішності власної тиску.

Кремль уміло маніпулює Трампом, відволікаючи його обіцянками вигідних угод. Під час тригодинної зустрічі в Санкт-Петербурзі, на якій також був присутній звільнений американський громадянин Стівен Хаббард, сторони обговорювали розширення експорту добрив до США, спільні енергетичні проєкти та побудову центрів обробки даних.

Звільнення 74-річного Хаббарда, утримуваного в Росії з 2022 року, Білий дім подав як винятковий дипломатичний успіх Трампа, за який США нібито нічого не віддали навзамін. Однак для російського керівництва цей крок був лише прорахованим маневром: використавши ув'язненого як важелі впливу, Москва отримала від Вашингтона необхідні поступки, завдавши чергового удару по позиціях України.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає можливим досягнення домовленостей щодо миру. Водночас він наголосив, що Росія виконає всі поставлені завдання та досягне цілей так званої «спеціальної військової операції».



«Я думаю, що ми можемо досягти домовленості. Ми з цим згодні. Але якщо хтось хоче інакше – що ж, буде інакше», – заявив російський президент.

Заява Путіна пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Напередодні Путін зустрівся у Санкт-Петербурзі зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Після зустрічі помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що Москва загалом готова відновити тристоронні переговори в першій половині листопада. За його словами, однією з головних тем має стати побудова системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Водночас українська влада наголошує на необхідності гарантій безпеки та не визнає окуповані Росією українські території російськими. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню по нинішній лінії фронту можливе, однак це не означатиме юридичного визнання окупованих територій частиною Росії.