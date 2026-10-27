Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»

Керівниця компанії Ірина Терех пояснила, як вирізаний із контексту фрагмент інтерв’ю спричинив чутки про долю української ракети

Українська компанія Fire Point продовжує виробляти крилаті ракети FP-5 «Фламінго» та не планує відмовлятися від їхнього вдосконалення. Чутки про нібито припинення виробництва виникли після поширення уривка інтерв’ю керівниці компанії Ірини Терех, у якому не було запитання журналіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Терех.

Ідеться про розмову з проєктом Dronex.ua, яка відбулася 20 липня. Останніми днями в мережі почали поширювати скорочений фрагмент інтерв’ю, з якого випливало, що Fire Point більше не виготовляє «Фламінго». У повнішій версії розмови йшлося про інше: журналіст запитав, чи планує компанія створювати нові моделі крилатих ракет, зокрема FP-7 та FP-9.

«Не буде, принаймні на сьогоднішній день ми не плануємо більше крилатих ракет», – відповіла Терех. Йшлося про відсутність планів розробляти нові моделі, а не про припинення виробництва FP-5 «Фламінго».

За словами Терех, компанія продовжить удосконалювати наявну крилату ракету, водночас основні зусилля спрямовуватиме на розроблення двох моделей балістичних ракет.

Вона пояснила, що роботу над балістичними ракетами Fire Point розпочала ще до створення «Фламінго». Однак цей напрям виявився складним і тривалим, тому розробники паралельно взялися за крилату ракету, використовуючи технології, з якими вже мали досвід роботи.

«Балістику ми почали розробляти до крилатої ракети, але це певний ітераційний шлях, складний і нешвидкий», – зазначила керівниця компанії.

Терех також наголосила, що «Фламінго» від початку не позиціонували як зброю, яка сама по собі здатна змінити перебіг війни. За її словами, ракета мала продемонструвати, що Україна може завдавати ударів по віддалених об’єктах на території Росії.

«Ставки «супер-пупер вундервафлі» на неї ніколи не робилися. На неї робилися ставки показати нашому ворогу, що ми його можемо дістати там, де він на нас не чекає», – пояснила Терех.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети «Фламінго» мають перестати бути рідкісною зброєю та стати масовим засобом ураження російських цілей вже цієї зими.