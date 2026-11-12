Окупанти атакували приватний сектор Запоріжжя: є поранена

Російський безпілотник влучив у вікно житлового будинку. Постраждала дістала травми ніг

Російські терористичні війська атакували приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок удару ворожого дрона поранення дістала жінка. Про це повідомив представник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

За його словами, російський безпілотник влучив у вікно будинку. Жінка зазнала травм ніг. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

Варто нагадати, що Увечері 10 листопада росіяни завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Унаслідок цього травмовано людей. Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники деблокували двох травмованих жінок та транспортували їх до лікарні. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За різними адресами рятувальники ліквідували займання чотирьох пошкоджених приватних житлових будинків, квартири на третьому поверсі багатоповерхівки, фасаду магазину та колеса напівпричепа. На місцях подій працювали усі екстрені служби.