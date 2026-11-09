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ЄС задіє механізм екстреної допомоги Україні після масованих російських обстрілів – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЄС задіє механізм екстреної допомоги Україні після масованих російських обстрілів – Зеленський
Окупанти продовжують масовані атаки на українську енергетику
фото: ДСНС

Кошти мають оперативно спрямувати на найнагальніші потреби українських міст і громад, які потерпають від перебоїв з електрикою, водою та теплом

Президент Володимир Зеленський домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про застосування спеціального механізму Євросоюзу для надання Україні екстреної фінансової допомоги. Це має допомогти швидко отримати кошти на подолання наслідків російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Про це глава держави повідомив після розмови з очільницею Єврокомісії, пише «Главком».

«Ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим», – зазначив Зеленський.

За його словами, нині у багатьох українських містах і громадах склалася складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла через російські атаки. Найважче, за оцінкою президента, у Києві, на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

Під час розмови сторони також обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну підтримку України для підготовки до зими.

Окремою темою стала європейська інтеграція. Зеленський подякував Єврокомісії за оцінку прогресу України у щорічному звіті про розширення ЄС, опублікованому цього тижня. Президент наголосив на важливості відкриття всіх переговорних кластерів і початку роботи над закриттям відповідних розділів.

Також Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції напередодні зустрічі в Абу-Дабі. Президент повідомив, що під час нещодавніх переговорів у Брюсселі українська та європейська команди опрацювали питання плану відновлення України та гарантій безпеки від Європи.

«Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати», – підсумував глава держави.

Варто нагадати, що ускладнення ситуації з електропостачанням спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. 

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Теги: війна обстріл Володимир Зеленський гуманітарна допомога

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