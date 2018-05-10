Вселенський Патріарх через хворобу не зміг зустрітися з Патріархом Олександрійським і всієї Африки

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Вселенський Константинопольський Патріарх Варфоломій

На думку медиків, на стані Варфоломія негативно позначається надмірне повсякденне навантаження

Вселенський Константинопольський Патріарх Варфоломій за станом здоров'я не зміг здійснити поїздку до Патріарха Олександрійського і всієї Африки Феодора II, заплановану раніше на 6-8 травня.

Як повідомило грецьке видання The National Herald, єпископу Константинополя замість візиту довелося лягти в лікарню на обстеження, яке завершилося 7 травня. На думку медиків, на стані Варфоломія негативно позначається надмірне повсякденне навантаження.

«Здається, що напруга останнього часу, зокрема тиск, який він відчуває в зв'язку з рішенням про визнання автокефалії церкви в Україні, позначається (на його здоров’ї – ред.)», - написав у Facebook прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату просить вірян помолитися за здоров‘я Патріарха Варфоломія, якого за повідомленнями грецьких ЗМІ, днями було госпіталізовано. Відповідне звернення оприлюднив секретар Священного Синоду УПЦ КП єпископ Євстратій Зоря.

Нагадаємо, нещодавно в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун випадково зустріла у Стамбулі (Туреччина) Вселенського патріарха Варфоломія. За її словами, зустріч відбулася перед її посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк.

«Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї», - зазначила Супрун.