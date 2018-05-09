Патріарх Варфоломій через запаморочення потрапив до лікарні

Українська церква просить вірян помолитися за здоров‘я патріарха Варфоломія

Українська православна церква Київського патріархату просить вірян помолитися за здоров‘я Патріарха Варфоломія, якого за повідомленнями грецьких ЗМІ днями було госпіталізовано. Відповідне звернення оприлюднив секретар Священного Синоду УПЦ КП єпископ Євстратій Зоря. Погіршення здоров’я Вселенського патріарха той пов’язує із



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Українська церква просить вірян помолитися за здоров‘я патріарха Варфоломія

Українська православна церква Київського патріархату просить вірян помолитися за здоров‘я Патріарха Варфоломія, якого за повідомленнями грецьких ЗМІ днями було госпіталізовано. Відповідне звернення оприлюднив секретар Священного Синоду УПЦ КП єпископ Євстратій Зоря.

Погіршення здоров’я Вселенського патріарха той пов’язує із тиском Москви на церковника.

«Здається, що напруження останнього часу, зокрема тиск, який він відчуває у зв‘язку з рішенням про визнання автокефалії церкви в Україні, даються взнаки - як повідомляють грецькі ЗМІ, 6-7 травня 78-річний Вселенський Патріарх був госпіталізований», - написав у Facebook Євстратій.

За його словами, причиною називають запаморочення. Після належного обстеження 7 травня Патріарх був виписаний з лікарні.

«В нашій Церкві і так у додатковому проханні звучить молитва за Предстоятеля Константинопольської Церкви. Але молитви за здоров‘я «забагато» не буває», - додав єпископ.

Нагадаємо, днями в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун випадково зустріла у Стамбулі (Туреччина) Вселенського патріарха Варфоломія. За її словами, зустріч відбулася перед її посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк.

«Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї», - зазначила Супрун.