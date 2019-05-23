Представники Константинополя три години провели у резиденції Філарета (Фото)



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Представники Константинополя три години провели у резиденції Філарета Фото: Прес-служба Філарета

Патріарх Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату

22 травня Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом).

Про це повідомляється на сторінці Філарета у Facebook.

Зазначається, що патріарх Філарет висловив вдячність церкві-матері – Вселенському Патріархату та, особисто, Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Української православної церкви та постійну підтримку.

«Я прошу Вас, передати подяку його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за те, що Його Всесвятість зробили для України та Української церкви, коли надали нам Томос про автокефалію. Я шаную Патріарха Варфоломія, молюсь за нього кожної літургії і буду молитись за нього до кінця життя» - сказав патріарх.

Філарет наголосив, що у цей непростий для України час, коли проти держави триває відкрита агресія Росії, Церква буде робити все можливе заради захисту незалежності України та єдності Церкви, як духовної основи держави.

«Ми будемо завжди відстоювати інтереси незалежної Української православної церкви та робити все можливе, щоб українська церква була єдиною і завжди служила інтересам українського народу і Української держави» - відзначив Патріарх.

Учасники зустрічі торкнулися загальних питань церковного життя, обговорили процес визнання автокефалії Української церкви іншими Помісними Православними Церквами та багато інших питань, що становлять взаємний інтерес.

У Філарета зазначають, що бесіда, яка тривала близько трьох годин, відбулася у теплій і дружній атмосфері. Наприкінці зустрічі сторони обмінялися пам’ятними подарунками.

Як відомо, 12 травня почесний патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол, тому що з моменту створення ПЦУ її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній припинив спілкуватися з ним, а також порушив попередні домовленості, за якими Філарет мав би керувати церквою, а Епіфаній представляти її на зовнішньому рівні. Також Філарет запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. Після цього деякі засоби масової інформації заявили, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія. За кілька днів, 14 травня предстоятель Православної церкви Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві. «Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

Нагадаємо, 9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

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