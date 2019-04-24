Вселенський патріарх Варфоломій привітав Зеленського



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Вселенський патріарх Варфоломій

Варфоломій благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню українського народу

Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга у своєму мікроблозі у Twitter.

«Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню українського народу», - відзначив посол.

Й.В. Вселенський патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 24 квітня 2019 р.

Нагадаємо, глава РПЦ, патріарх Московський Кирило (Гундяєв) привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України.

Святійший патріарх Філарет також привітав Зеленського з обранням президентом України та назвав першочергове завдання Зеленського на посаді президента.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Як відомо, 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).