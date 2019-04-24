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    Вселенський патріарх Варфоломій привітав Зеленського

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    Вселенський патріарх Варфоломій - Вселенський патріарх Варфоломій привітав Зеленського
    Вселенський патріарх Варфоломій

    Варфоломій благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню українського народу

    Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню українського народу», - відзначив посол.

    Нагадаємо, глава РПЦ, патріарх Московський Кирило (Гундяєв) привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України. 

    Святійший патріарх Філарет також привітав Зеленського з обранням президентом України та назвав першочергове завдання Зеленського на посаді президента.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Як відомо, 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

     

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