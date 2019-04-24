Вселенський патріарх Варфоломій привітав Зеленського
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Варфоломій благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню українського народу
Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга у своєму мікроблозі у Twitter.
«Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню українського народу», - відзначив посол.
Й.В. Вселенський патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 24 квітня 2019 р.
Нагадаємо, глава РПЦ, патріарх Московський Кирило (Гундяєв) привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України.
Святійший патріарх Філарет також привітав Зеленського з обранням президентом України та назвав першочергове завдання Зеленського на посаді президента.
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Зеленський Володимир Олександрович73.22%
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Порошенко Петро Олексійович24.45%
Як відомо, 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).