Вступ до НАТО підтримують все більше українців

Респондентам ставилося запитання, яким інтеграційним напрямом має йти Україна

Близько 46% українців, яких опитали представники Київського міжнародного інституту соціології у квітні, підтримують вступ України до Європейського Союзу та понад 41% - до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час прес-конференції на тему



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Респондентам ставилося запитання, яким інтеграційним напрямом має йти Україна

Близько 46% українців, яких опитали представники Київського міжнародного інституту соціології у квітні, підтримують вступ України до Європейського Союзу та понад 41% - до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час прес-конференції на тему «Суспільно-політичні настрої жителів України: квітень 2018 року (за результатами опитування КМІС)».

«Респондентам ставилося запитання, яким інтеграційним напрямом має йти Україна, на яке пропонувалося обрати одну з трьох опцій: вступ до Європейського Союзу, вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, а також неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу. У цьому випадку 45,9% громадян вважають, що Україна має орієнтуватися на вступ до Євросоюзу, водночас 8,9% - що на вступ до Митного союзу. Ще близько 32% обрали третій варіант», - сказав Грушецький.

При цьому підтримка проєвропейського вектору є найбільшою лише на заході України.

Згідно з результатами опитування КМІСу, 41,4% українців скоріше або безумовно підтримують вступ України до НАТО на противагу 37,8% тих респондентів, які не поділяють такий вектор розвитку держави.

«Водночас є істотна регіональна специфіка: якщо на заході України 61% підтримує вступ до НАТО, то в центрі - уже 46%, а на півдні, сході й на Донбасі - не більше чверті, виступаючи проти такого кроку», - уточнив експерт.

Київський міжнародний інститут соціології з 5 по 19 квітня провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респондентів, які мешкають у 110-ти населених пунктах України, крім АР Крим, за чотириступеневою вибіркою, що репрезентативна для населення віком від 18-ти років.

За попередніми опитуваннями КМІС у червні 2017 року якби в Україні пройшов референдум про приєднання до Євросоюзу й НАТО, то за членство України в ЄС проголосували б 66,4% респондентів, в НАТО – 55,9%.За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), якби президентські вибори в Україні відбувалися в середині квітня, то в першому турі перемогла би Юлія Тимошенко (її підтримали 16,1% тих, хто збирається голосувати і визначився).