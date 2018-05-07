Кого з політиків українці обрали би президентом: результати опитування КМІС

Соціологи зазначають, що наразі в Україні усі кандидати мають доволі низький рівень підтримки

Якби президентські вибори в Україні відбувалися в середині квітня, то в першому турі перемогла би Юлія Тимошенко (її підтримали 16,1% тих, хто збирається голосувати і визначився). Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені 7 травня. В наступну п’ятірку лідерів потрапили Анатолій Гриценко



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Соціологи зазначають, що наразі в Україні усі кандидати мають доволі низький рівень підтримки

Якби президентські вибори в Україні відбувалися в середині квітня, то в першому турі перемогла би Юлія Тимошенко (її підтримали 16,1% тих, хто збирається голосувати і визначився).

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені 7 травня.

В наступну п’ятірку лідерів потрапили Анатолій Гриценко (12,7%), Олег Ляшко (12,2%), Петро Порошенко (12,2%), Володимир Зеленський (10,8%) і Святослав Вакарчук (9,6%).

Водночас соціологи зазначають, що наразі в Україні усі кандидати мають доволі низький рівень підтримки.

«Рейтинг окремих партій/політиків не перевищує 8-8.5% серед усього дорослого населення України, і разом з цим відрив від партії/кандидата-лідера до другого місця - менший за 2%. Тому в умовах активізації передвиборчої кампанії і враховуючи високий динамізм ситуації в країні, електоральні настрої можуть істотно змінитися», - заявили у КМІС.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 5 по 19 квітня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко записала відео до Дня кондитера, щоб потролити президента Петра Порошенка. Політик заявила, що президенту «час повертатися у професію».