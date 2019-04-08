Заочні дебати – 1000 секунд. Як Зеленський та Порошенко виступили на каналі Ахметова

Кандидати у президенти виступили на каналі Ахметова

Найрейтинговіший канал дав можливість обом кандидатам у президенти звернутися до виборців

Цими вихідними кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко кожен окремо дали інтерв'ю телеканалу «Україна». Зеленський за 6 хвилин ефіру заявив, що готовий до переговорів з Путіним і планує оперативно закінчити війну. Порошенко вклався у 9 хвилин, за які поділився планами на можливий другий термін і бажанням пройти міжнародний допінг-тест.

Про що говорили кандидати у президенти – у стислому викладі.

Володимир Зеленський

Скільки питань було задано – 3

Тривалість інтерв’ю – 6 хв.

В країні існує дві глобальні проблеми. «Війна на Донбасі і, звичайно, люди дуже бояться інвестувати в Україну. Людям страшно, їхні фінанси не захищені, на бізнес тиснуть різноманітні правоохоронні органи, які взагалі не повинні цим займатися».

Треба створити новий орган. «Всі ці функції (перевірка бізнесу, - ред.) повинні бути вилучені з правоохоронних органів: Служби безпеки, Генеральної прокуратури, МВС. Для цього повинен бути створений окремий орган, який займається економічними злочинами».

Впевнений, що об'єднує країну. «Усі в хорошому сенсі захоплені нашою кампанією, і всі визнають, що перший крок ми вже зробили. Судячи з позитивних результатів першого туру, ми вже об'єднуємо Україну».

Дякує військовим за голоси. «За результатами голосування в армії ми теж перемогли. До речі, користуючись нагодою, хотілося би подякувати всім військовим».

Про боротьбу з корупцією. «Наше бачення: перезапуск антикорупційних органів, запуск Антикорупційного суду, кінець кінцем. Два роки минуло, обіцянки тривають».

Про інвестиції в Україну. Обіцяє створити «нормальний клімат для інвестицій - як українських, так і західних».

Курс в Європу залишається. «Наш курс, курс євроінтеграції, курс до Європи Україна давним-давно вибрала і ніхто не збирається міняти його».

До НАТО через референдум. «Я особисто, як громадянин України, за НАТО, але для того, щоб вступити в НАТО, ми повинні людям пояснити, що це. Що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути Україну, що це безпека країни. Потрібно достукатися до кожної людини, яка живе на Сході України. На Заході все знають про це, все про курс в НАТО... Але НАТО обов'язково має бути через референдум ».

З Росією треба говорити. «Війна з Росією, тому однозначно потрібно говорити з Росією. Повинен бути дипломатичний формат переговорів у присутності західних представників».

Мінський формат потребує реформи. «Всі розуміють, що головне завдання зараз - це не просто зупинити війну, а зробити перші кроки і припинити стрілянину, щоб наші хлопці перестали гинути. Для цього є мінські угоди, треба продовжувати Мінський процес. Але всі згодні - цей Мінський формат треба реформувати ».

Жителям окупованого Донбасу потрібно платити пенсії. «Повинна бути розпочата серйозна інформаційна війна, у якій ми маємо стати переможцями. Ми повинні достукатися до кожної людини, яка живе на тимчасово окупованих територіях, і пояснити людям, що ми всі – українці. Не просто простягати їм руку і обіцяти, а відновити відносини і почати платити пенсії людям, які живуть там. Вони такі ж українці ».

Швидко припинити війну на Донбасі. «Ми не можемо собі дозволити взагалі якийсь довгий процес, тому що кожен день ми з вами починаємо ранок з новин, скільки наших хлопців загинуло на Сході. Кожне життя - дуже дороге, тому у нас немає можливості як в спорті розминатися. Тут треба вже виходити і виконувати своє завдання».

Готовий до переговорів з Путіним, але…«Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою».

Петро Порошенко

Скільки питань було задано – 4

Тривалість інтерв’ю – 9 хв.

Вибір простий: або Європа, або Росія. «Зараз країна знаходиться на роздоріжжі і є вибір: або країна продовжить свій рух до Європейського союзу і НАТО ... або її розгорнуть і втягнуть в Росію».

Україні потрібен сильний президент. «Чи достатньо сильним є президент для того, щоб протистояти викликам, які дає країна-агресор, щоб протистояти і захищати державу як верховний головнокомандувач. Бо Путін хоче слабкого президента, для того, щоб забезпечити реванш собі.

Дебати – це не шоу. «Дебати – це абсолютна змістовна дискусія про майбутнє нашої держави. Дискусії за формою мають бути припинені, а дискусії щодо змісту можна зробити тільки через дебати».

14 квітня чекає Зеленського на дебатах. «Наступної неділі, я на Республіканському стадіоні (стара назва НСК «Олімпійський» - «Главком»), Там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Я думаю, 19:00-20:00 буде оптимальним терміном. І я запрошую глядачів і всі канали, щоб дебати пройшли так, як хотів Зеленський».

31 березня отримав найважчий урок в житті. «31 березня в своїх коментарях звернувся до тих, хто голосував за мене, і до тих, хто не голосував, - я вас почув. Це був один з найважчих уроків в моєму житті. Це величезний стимул, щоб мною були проаналізовані п'ять років з усіма помилками, які були зроблені».

Команду президента чекають зміни. «Відбудуться суттєві зміни в команді, буде величезна кількість молодих нових людей. Я зараз маю величезну кількість пропозицій, які ми аналізуємо і які будуть представлені».

Україна вже скоро буде в НАТО. «Вже в грудні буде запропоновано країнам-членам НАТО підписати план дій щодо членства (України – «Главком») в НАТО».

Буде відновлено нормандський формат переговорів. «Сьогодні є заява наших партнерів, що терміново буде відновлена діяльність нормандського формату. Нам є що робити».

Почув Кличка і хоче пройти допінг-тест WADA. «Я повністю підтримую заклик Володимира Кличка. Більше того, я вдячний йому, хоча ми це, звичайно, не обговорювали ... На початку наступного тижня приїде керівництв сюди та експерти цієї організації і я ці тести пройду одразу ж. Вважаю, що це надзвичайно важливо».

WADA - Всесвітнє антидопінгове агентство, незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті.

Україною не може керувати наркоман. «Вважаю величезною загрозою, коли є підозра, що президентом і верховним головнокомандувачем може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність. І щоб зняти всі питання, у цьому зацікавлені обидва кандидати і кожен українець, який робитиме свідомий вибір рівно за два тижні. Тому що наркозалежність кандидата є загрозою національній безпеці».

Юлія Козлова, для «Главкома»