Вже не соромляться: ватажка «ДНР» Пушиліна нагородили орденом у Росії

Так званий глава «республіки» перебуває із візитом у Башкортостані

Ватажок бойовиків «ДНР», так званий глава «республіки» Денис Пушилін, відвідав Республіку Башкортостан, де взяв участь в урочистостях із приводу дня заснування цього регіону Росії та отримав з рук його керівника Радія Хабірова «Орден генерала Шаймуратова». Про це повідомляють ЗМІ так званої ДНР.

Місцеві медіа Башкортостану також не приховують того факту, що керівництво їхнього регіону на високому рівні приймає лідера донецьких бойовиків. У їхніх повідомленнях зазначається, що Пушилін разом із прем'єр-міністром уряду Башкирії Андрієм Назаровим поклав квіти до пам'ятників національному герою Башкортостану Салавату Юлаєву та татаро-башкирському поетові і політичному діячеві Шайхзаде Бабичу. Також ватажок «ДНР» відвідав місцеві музеї та урочисті збори на честь Дня Республіки Башкортостан, де й отримав нагороду.

Слід зазначити, що Орден генерала Шаймуратова був заснований у Башкортостані у 2019 році. Ним нагороджують «за самовідданість і мужність, проявлені при виконанні військового, громадянського чи службового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя».

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримала учасника незаконних збройних формувань «ДНР», що входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

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