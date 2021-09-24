Вбивав українських солдат у «Дебальцівському котлі». Один із командирів «ДНР» отримав вирок

Із травня 2014 року і до нині обвинувачений воює на боці терористичної організації

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним першого заступника з організації та ведення бойових дій командира танкового батальйону 11 полку 1 АК «ДНР» Андрія Гніденка в участі терористичній організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 15 вересня.

У травні 2014 року обвинувачений вступив до незаконного збройного формування «ДНР». Протягом лютого 2015 року терорист, перебуваючи на посаді начальника штабу танкового батальйону, керував танковою ротою під час боїв за висоти неподалік Вуглегірська. Під час цих боїв було вбито декількох військовослужбовців Збройних сил України, знищено танк та підбито БМП ЗСУ. Окрема група, якою керував обвинувачений, відбила два танка Т-72.

За «самовідданість, проявлену в бою» бойовик отримав нагороди «ДНР».

Крім цього, танковий підрозділ бойовика Гніденка брав участь у бойових діях проти ЗСУ у «Дебальцівському котлі». Також, перебуваючи на лінії розмежування в районі Донецького аеропорту, обвинувачений виконував завдання керівництва незаконних збройних формувань.

Обвинувачений на судові засідання не з’являвся попри те, що повістки про виклик публікувалися у центральних ЗМІ.

У суді свідчила колишня підлегла бойовика Андрія Гніденка. Вона заявила, що протягом 2014-2018 року перебувала на території «ДНР» у складі ополчення. Знайома з обвинуваченим із 2016 року. За її словами, він брав участь у різних бойових точках «ДНР»: Авдіївка, Ілловайськ, Савур-Могила, Донецький аеропорт. Гніденко був її керівником, командував танковою ротою та мав звання підполковника.

«Державним обвинуваченням було доведено, що Андрій Гінденко усвідомлював, що «ЛНР» «ДНР» та інші незаконні збройні формування, які структурно входить до силового блоку терористичних організацій «ЛНР» «ДНР», діють на території України саме як терористичні організації; її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, і обвинувачений сприяв у діяльності вищевказаних терористичних організаціях», – сказано у вироку суду.

Термін відбуття покарання для бойовика «ДНР» необхідно рахувати з моменту його затримання, зауважив суд.

Як повідомляв «Главком», Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 10 років в’язниці з конфіскацією майна командиру відділення першого батальйону територіальної оборони «ДНР» Олександру Скобляку за участь у терористичній організації і вчинення дії з метою зміни меж території і державного кордону України.

На початку липня Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «бригади Восток» (нині – це 11 Дунайсько-Єнакіївський полк 1 армійського корпусу народного ополчення «ДНР») Олега Заходякіна у причетності до створення терористичної організації і призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна, крім житла.