У Києві затримано розвідника «ДНР», який добивав поранених у бою українських бійців

Контррозвідка СБУ затримала бойовика під час спецоперації

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці

Контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримали учасника незаконних збройних формувань «ДНР», що входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім того, зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України.

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованого Криму.

Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у складі «Оплоту», а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття й затримання зловмисника проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.