Яценюк заявив, що Україна зробить Європейський Союз сильнішим



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Лідер партії «Народний фронт» вважає, що не лише Україна повертається до європейської сім'ї, але й ЄС географічно і політично розширюється

Україна не лише розширить межі ЄС, але й посилить його зсередини, - Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що поступ України до ЄС і НАТО – це непростий шлях, але за нас його ніхто не пройде. Про це він сказав відкриваючи 7-й Київський Безпековий Форум для молоді в четвер, 21 лютого, йдеться на партійному сайті.

Яценюк впевнений, що Україна, як член Європейського Союзу, зробить цю організацію тільки сильнішою.

«Не тільки розширить її межі, але й посилить її зсередини», - наголосив політик.

На думку лідера партії «Народний фронт» не лише Україна повертається до своєї європейської сім'ї, але й Європа нарешті визнає, що Європейський Союз і географічно, і політично розширюється.

Яценюк наголосив, що цей поступ буде непростий, і дорожньою картою реформ і наближення до стандартів ЄС є Угода про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі.

Політик звернувся до учасників Київського Безпекового Форуму для молоді.

«Ви будете тими, хто житиме у великій об'єднаній Європі, де Україна буде членом Європейського Союзу. Але ви вже є тими, хто зобов'язані своєю працею, своїм розумом, своєю волею зробити це реальністю», - наголосив лідер партії «Народний фронт».

«За нас це ніхто не зробить. Не очікуйте, що з'явиться будь-хто, який зробить кожного з вас окремо і всю країну в цілому щасливими. Немає доброго царя і справедливого імператора. Патерналізм – це шлях до економічного і політичного занепаду. Власні сили, власна впевненість і власний поступ – це запорука успіху», - звернувся він до молоді.

Саме такий шлях чекає Україну і щодо членства в НАТО, наголосив лідер НФ.

Яценюк нагадав, як 2008 року він як спікер парламенту разом із тодішнім прем'єр-міністром і тодішнім президентом підписав звернення до країн-членів Альянсу про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

«Ми не отримали ПДЧ. Не всі країни-члени НАТО тоді добре почули президента Путіна на Мюнхенській безпековій конференції - коли він дуже чітко заявив, що розпад Радянського Союзу - це найбільша трагедія. В 2008 році Путін заявив про відновлення Радянського Союзу, от що він мав на увазі. Захід цього не почув», - вважає політик.

За словами Яценюка, Путін відправив танки в Грузію і захопив частину території незалежної держави. «Захід на це відреагував, але не так, щоби Путін це зрозумів. Він зрозумів це зовсім по-іншому. Наслідком цього стала анексія Криму, вторгнення російських військ на Донбас і масштабна агресивна політика Російської Федерації по відношенню до всього вільного світу», - підкреслив лідер «Народного фронту».

А ще 2007-го, нагадав Яценюк, Росія вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі. «Завдання Путіна було – позбавитися взагалі від будь-якого контролю і моніторингу над розширенням своїх озброєнь, які знаходяться на кордонах України і країн-членів Альянсу. Пройшло десять років – ми пожинаємо плоди. Світ пожинає плоди російської політики, яка не отримала належної відповіді», - впевнений Яценюк.

Політик підкреслив, що український парламент здійснив історичний крок, проголосувавши за зміни до Конституції, що забезпечують незворотність курсу України на ЄС і НАТО.

«Це не робить членство в ЄС і НАТО завтра. Тому що це ми повинні зробити своїми руками і головою. Але це забезпечує незворотність цього курсу. Хто би не став президентом, яка би не була сформована коаліція, який би не був уряд чи прем'єр-міністр, Основний закон країни, що проголосований конституційною більшістю членів парламенту, визначив: ЄС і НАТО – це стратегія України», - звернувся Яценюк до учасників Форуму.

Як повідомлялося, Яценюк відкрив 7-й Київський безпековий форум для молоді.

Довідково:

Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.