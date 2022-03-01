Російські загарбники Чорнобильської АЕС отримують сильне опромінення

Окупанти стикаються з радіаційним опроміненням на ЧАЕС, загрози для України немає

Науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки повідомляє, що російські загарбники Чорнобильської електростанції отримують сильне опромінення. Крім того, електростанція добре захищена.

Об'єкти з радіоактивними відходами мають дуже хороший захист від загроз, пробити її вкрай важко. Навіть у разі важкої аварії наслідки не поширяться далі зони відчуження. При цьому самі загарбники станції страждають від опромінення вже зараз.

«Абсурдність ситуації додає те, що «прибульці», схоже, не усвідомлюють, що самі є тією критичною групою, яка найбільше опромінюється. Піднявши важкою технікою шар забрудненого ґрунту і пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення радіаційної обстановки у зоні відчуження», – кажуть експерти.

Російські військові не знають техніки безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території. Вони відчувають сильне випромінювання, що позначиться надалі на здоров'ї.

«Невігластво і нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами і конвенціями часто призводять до прикрого самогубства», – закінчили вчені.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Як повідомлялося, окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

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