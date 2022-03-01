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    На Київщині окупанти вщент зруйнували будинок, є загибла (фото)

    На Київщині окупанти вщент зруйнували будинок, є загибла (фото)
    Фото: ДСНС

    Тривають пошуки чоловіка

    У смт Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, загинула жінка і зник чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок. Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка», – повідомляють у ДСНС.

    ДСНС публікує фото руйнувань.

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    На Київщині окупанти вщент зруйнували будинок, є загибла (фото)
    На Київщині окупанти вщент зруйнували будинок, є загибла (фото)

    Як повідомлялося, 28 лютого війська РФ завдали ракетних ударів по містах Біла Церква, Васильків та смт Калинівка Київської області.

    Внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано триповерховий гуртожиток без подальшого горіння.

    У м. Васильків зруйновано п’ятиповерховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 кв. м.

    У Калинівці було зруйновано п’ятиповерховий будинок.

    Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про припинення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

    28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.

    Також 28 лютого на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.

    Теги: окупанти церква ДСНС обстріл бомбардування будинок жінка чоловік Васильків Біла Церква
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    На Київщині окупанти вщент зруйнували будинок, є загибла (фото)