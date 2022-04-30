Як працюватиме «Укрпошта» до 10 травня: графік

У період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України

1 та 8 травня, у неділю, працюватимуть лише чергові відділення

Компанія «Укрпошта» оприлюднила графік роботи до 10 травня. Під час війни святкові дні скасовуються, тому додаткових вихідних не буде, повідомляє пресслужба компанії.

Отже, поштові відділення працюватимуть наступним чином:

30 квітня та 7 травня, субота – відділення працюють за графіком роботи по суботах;

1 та 8 травня, неділя – працюють лише чергові відділення;

2 та 9 травня – відділення працюють за графіком роботи по понеділках;

3 - 6 травня – робота за звичайним графіком;

З 10 травня – робота за звичайним графіком.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Тому додаткових вихідних у травні не буде.

Раніше «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а тираж конвертів 1 мільйон. На новій марці додали слово done, що є відсилкою до потопленого російського крейсера «Москва». Попередня марка з російським кораблем викликала неабиякий ажіотаж.

Також «Укрпошта» випустить марку з літаком «Мрія», який знищили рашисти.