Розвідка оприлюднила імена окупантів, які вчиняють звірства під Маріуполем і Запоріжжям

У списку фігурують 226 російських військових

Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. Військові цього російського угрупування беруть участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках», – йдеться в повідомленні.

В управлінні запевняють, що кожен українець повинен знати ці імена.

«За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», – запевняють розвідники, публікуючи повний список прізвищ «героїв», де фігурують 226 російських військових.

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До слова, агент України в суді ООН розповів, що може чекати на військових, причетних до звірств у Бучі.

Напередодні генпрокурорка Ірина Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі.

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