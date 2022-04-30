На що готові росіяни, аби втекти з України: СБУ оприлюднила розмову окупантів

Росіянин готовий «забивати собі в тіло осколки», щоб втекти з війни

Служба безпеки України повідомляє, що перехопила розмову російського військового. У ній службовець заявляє про намір завдати самому собі травму заради повернення додому.

«Російські окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. За таке «поранення» вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ», — ідеться у повідомленні СБУ.

Співрозмовниця військового зауважує, що «краще вистрілити собі в ногу». Росіянин відповідає, що «так нє прокатит»: «Это самострел будет, так нельзя!».

Також в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

Нагадаємо, триває 66-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог веде наступальні дії противника у Східній операційній зоні. Також окупанти завдають авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.