  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На що готові росіяни, аби втекти з України: СБУ оприлюднила розмову окупантів

    СБУ перехопила чергову розмову військового РФ - На що готові росіяни, аби втекти з України: СБУ оприлюднила розмову окупантів
    СБУ перехопила чергову розмову військового РФ
    фото: міноборони РФ

    Росіянин готовий «забивати собі в тіло осколки», щоб втекти з війни

    Служба безпеки України повідомляє, що перехопила розмову російського військового. У ній службовець заявляє про намір завдати самому собі травму заради повернення додому.

    «Російські окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. За таке «поранення» вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ», — ідеться у повідомленні СБУ.

    Співрозмовниця військового зауважує, що «краще вистрілити собі в ногу». Росіянин відповідає, що «так нє прокатит»: «Это самострел будет, так нельзя!».

    Також в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

    Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

    Нагадаємо, триває 66-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог веде наступальні дії противника у Східній операційній зоні. Також окупанти завдають авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.

    Читайте також: РФ вибилася з графіка наступу на Донбасі – Пентагон
    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На що готові росіяни, аби втекти з України: СБУ оприлюднила розмову окупантів