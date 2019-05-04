Як проходила зустріч Зеленського з лідерами фракцій



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Зеленський про розпуск Ради: «Требу спробувати попрацювати, озирнутися, а там вирішувати». Тобто, без визначеності

Журналіст Соня Кошкіна з посиланням на свої джерела описала перемовини новообраного президента щодо дати інавгурації.

Журналіст Соня Кошкіна стверджує, що головною темою перемовин була дата інавгурація: 19 або 28-е?

«Тут по мережі почали розповзатися чутки, ніби спочатку Зе погоджувався на 28-е і навіть на перше червня (щоб на свята), але потім Богдан йому щось шепнув, він нібито різко передумав і почав відстоювати 19-е. Навіть, мовляв, розпуском пригрозив. Насправді відбувалося не так», - стверджує Кошкіна.

Журналіст постаралася розставити крапки над «і»:

1. В цілому дискусія була мирно-спокійна, ніяких скандалів.

2. Дійсно, сторона Зеленського запропонувала дату 19-го.

Але. Найближче засідання ВР (де можна проголосувати хоч її, хоч що завгодно інше) призначено на 14 травня. І нормально підготуватися за такий короткий термін малореально

3. Саме тому Андрій Парубій озвучив ідею про 28-е або може навіть перше. Ідею почали обговорювати - категоричного спротиву Зе вона не викликала, Богдан йому свій телефон не показував.

4. Один з акцентів підготовки: організація візитів іноземних делегацій. Ясно, що чим більше їх буде, чим вище представництво, тим краще.

Так, велика ймовірність приїзду американських гостей дуже високого рівня. Прям дуже-предуже. Імовірність-то є, але для її реалізації необхідно деякий час

5. Словом, сиділи, обговорювали, все начебто ок, як тут Олег Березюк - ні з того, ні з сього (як це зазвичай з ним буває): «ось, новообраний президент сказав 19-е, так давайте знову розглянемо цю дату» .

Ну, пішли по десятому колу воду в ступі товкти.

6. Парубій прямо запитав Зе: «якщо ви вже вирішили пробувати розпуск і 19-е вам потрібно для цього, то скажіть як є. Ми ж не проти розпуску. Просто щоб розуміти і в кішки-мишки не грати ».

Конкретної відповіді, однак, Зе не дав. Висловився в дусі: «треба спершу спробувати попрацювати, озирнутися, а там вирішувати». Тобто, без визначеності

7. Коли десяте коло обговорення дати змінилося двадцятим, зійшлися на тому, що Зе буде пропонувати таки 19-е, а ВР як проголосує, так і проголосує. Без напрягів і конфронтації.

«Такі ось поки новини», - написала журналіст.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.