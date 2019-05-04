Зеленський заявив, що має «ходи» у відповідь на «паспортизацію» Донбасу



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Зеленський заявив, що треба бути креативними, швидкими, розумними у питанні «паспортизацію» Донбасу

У нас є декілька ходів, скажімо так, тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо всім, - Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський говорить, що має «ходи» у відповідь на ініціативу РФ видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це Зеленський сказав журналістам біля будівлі Верховної Ради, куди він прибув на зустріч з головою ВР Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій у суботу, 5 травня, повідомляє «Укрінформ».

«У нас є декілька ходів, скажімо так. У цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними... Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо всім», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, новообраний президент володимир Зеленський зустрічається сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.