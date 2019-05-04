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    Суспільство

    Зеленський приїхав до Ради на зустріч з головами фракцій

    • Розсилка
    Зеленський приїхав до Ради на зустріч з головами фракцій

    На зустрічі планують обговорити, зокрема, дату інавгурації новообраного президента

    До Верховної Ради на зустріч з головами парламентських фракцій прибув новообраний президент України Володимир Зеленський.

    Про це повідомляє Укрінформ.

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    Як повіідомлялося, новообраний президент Володимир Зеленський зустрінеться з головами парламентських фракцій о 15 годині

    Як заявив глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк, на зустрічі планують обговорити, зокрема, дату інавгурації.

    За його словами, зустріч призначена на 15:00 в будівлі Верховної Ради.

    Раніше про таку зустріч повідомили ЗМІ.

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

    Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

    Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.


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