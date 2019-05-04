Зеленський розказав, що дату інавгурації визначать 14 травня



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За словами Зеленського, на зустрічі у голів фракцій було багато думок з приводу дати інавгурації

На зустрічі з головами парламентських фракцій Зеленський обговорив питання зовнішньої політики, внутрішньої політики, взаємовідносин з парламентом.

Новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зеленський повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація пройшла 19 травня. Натомість, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради.

«Дату ми зможемо дізнатись тільки 14 травня на засіданні ВР», - повідомив він.

Також Зеленський сказав, що на зустрічі вони обговорили питання зовнішньої політики, внутрішньої політики, взаємовідносин з парламентом.

Глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк повідомив, що парламент визначиться з датою інавгурації наступного тижня. Він додав, що Петра Порошенка на зустрічі не було.