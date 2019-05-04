Зеленський розказав, що дату інавгурації визначать 14 травня
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На зустрічі з головами парламентських фракцій Зеленський обговорив питання зовнішньої політики, внутрішньої політики, взаємовідносин з парламентом.
Новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна.
Зеленський повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація пройшла 19 травня. Натомість, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради.
«Дату ми зможемо дізнатись тільки 14 травня на засіданні ВР», - повідомив він.
Також Зеленський сказав, що на зустрічі вони обговорили питання зовнішньої політики, внутрішньої політики, взаємовідносин з парламентом.
Глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк повідомив, що парламент визначиться з датою інавгурації наступного тижня. Він додав, що Петра Порошенка на зустрічі не було.
Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.
Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.
Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.
Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.