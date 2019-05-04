Зеленський заявив, що про розпуск парламенту говорити зарано



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Зеленський заявив, що хоче провести інавгурацію 19 травня, бо всі іноземні гості хочуть приїхати в Україну і відсвяткувати цю подію

Як тільки в мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь, - Зеленський

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має. Про це сам Зеленський заявив після зустрічі з представниками парламентських фракцій та народними депутатами у Верховній Раді, що відбулася 4 травня.

«Усі хочуть послухати, чи будемо ми розпускати парламент чи ні. ... Зарано про це говорити, бо ще немає повноважень. Як тільки в мене будуть повноважень, ви отримаєте відповідь», - зазначив він.

Зеленський додав, що ним була запропонована дата інавгурації 19 травня, але чи підтримає її Верховна Рада, «буде зрозуміло лише 14 травня (день пленарного засідання ВР - ред.)».

«Ми пропонуємо дату 19 травня, бо вже треба працювати... І (на зустрічі - ред.) я пояснював нашу дату, що нам треба вирішити з цією датою, бо в нас є зв'язок з іноземними гостями, які хочуть зрозуміти і свій графік, бо всі хочуть приїхати в Украну для цього святкування, цього дня», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.