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    Які спеціальності після війни держава фінансуватиме найбільше

    Високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року - Які спеціальності після війни держава фінансуватиме найбільше
    Високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року
    фото з відкритих джерел

    У післявоєнний час надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей

    В Україні змінилася структура пріоритетних спеціальностей, які фінансуються державою, саме в післявоєнний час для відновлення країни. Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у інтерв'ю Lb.ua, Національний мультипредметний тест і взагалі сама система вступу побудована таким чином, щоб набагато більше людей залучити до підготовки саме робітничих професій.

    «З 2020 року профтехосвіта – у пріоритеті. Наявність золотих робочих рук – необхідна умова розвитку нашої держави. Починаючи з 2020, 2021-го, у воєнний 2022 рік суттєво переглянуто напрями підготовки за державним замовленням. На сьогодні змінилася структура пріоритетних спеціальностей, які фінансуються державою, саме в післявоєнний час для відновлення України. Саме тому і Національний мультипредметний тест і взагалі сама система вступу побудована таким чином, щоб набагато більше людей залучити до підготовки саме робітничих професій», – сказав він.

    Шкарлет наголосив, що надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей.

    «Спеціальності шостого технологічного укладу (біо- і нанотехнології, генна інженерія, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, термоядерна енергетика тощо, – ред.) віддаються в пріоритеті й до набору, і до фінансування державою», – пояснив міністр.

    Нагадаємо, раніше Шкарлет повідомляв, що високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну.

    Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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    Теги: росія окупанти енергетика міністр війна технології держава фінансування Україна окупація Сергій Шкарлет #stoprussia
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    Які спеціальності після війни держава фінансуватиме найбільше