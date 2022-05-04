Які спеціальності після війни держава фінансуватиме найбільше

Високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року

У післявоєнний час надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей

В Україні змінилася структура пріоритетних спеціальностей, які фінансуються державою, саме в післявоєнний час для відновлення країни. Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у інтерв'ю Lb.ua, Національний мультипредметний тест і взагалі сама система вступу побудована таким чином, щоб набагато більше людей залучити до підготовки саме робітничих професій.

«З 2020 року профтехосвіта – у пріоритеті. Наявність золотих робочих рук – необхідна умова розвитку нашої держави. Починаючи з 2020, 2021-го, у воєнний 2022 рік суттєво переглянуто напрями підготовки за державним замовленням. На сьогодні змінилася структура пріоритетних спеціальностей, які фінансуються державою, саме в післявоєнний час для відновлення України. Саме тому і Національний мультипредметний тест і взагалі сама система вступу побудована таким чином, щоб набагато більше людей залучити до підготовки саме робітничих професій», – сказав він.

Шкарлет наголосив, що надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей.

«Спеціальності шостого технологічного укладу (біо- і нанотехнології, генна інженерія, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, термоядерна енергетика тощо, – ред.) віддаються в пріоритеті й до набору, і до фінансування державою», – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Шкарлет повідомляв, що високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну.

Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

Читайте також: