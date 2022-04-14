Міністр освіти назвав професії, які будуть користуватися попитом у найближчі роки

Деякі спеціальності отримають більше бюджетних місць у 2022 році

Високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну. Про це у четвер заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемарафону.

«Будівельні, аграрні, високотехнологічні та педагогічні спеціальності будуть в пріоритеті», – зазначив очільник міністерства.

Він також навів перелік професій, які цьогоріч менше фінансуватимуть з бюджету.

«Гуманітарний блок, кон'юктурні спеціальності, економіка, суспільні науки менеджмент, держане управління, юристи не матимуть високого відсотка покриття коштами держави на навчання», – додав Сергій Шкарлет.

Також підвищать фінансування закладів профтехосвіти та передвищої освіти за спеціальностями, які допоможуть отримати фахівців для відновлення країни після війни.

Тим студентам, які планують вступати на контрактну форму оплати або вже навчають на ній, міністр анонсував державну програму підтримки.

«В уряді вже на фінальній стадії держана програма підтримки студентам контрактної форми навчання. Там є дуже малий відсоток та на довготривалій основі на кредитування за мінімальними коштами студентів для навчання, – зазначив він.

Сергій Шкарлет розказав, що цією програмою також зможуть скористатися студенти, які вже навчають на контракті.

«Ми не можемо фінансувати студентів-контрактників державними коштами. Тому шукаємо інші механізми підтримки», – додав він.

Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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